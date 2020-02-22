ارشادات للصليب الأحمر حول فيروس كورونا

اعلن الصليب الاحمر اللبناني انه يواكب وبشكل حثيث بما هو متصل بإنتشار ​فيروس كورونا​ المستجد (COVID 19)، ولأجل التوعية ولمزيد من الوقاية وتعزيز المعرفة يلفت ​الصليب الأحمر اللبناني​ إلى ما يلي:

ارشادات عامة لتفادي العدوى أو نقلها:

· تنظيف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر أو غسلهما جيداً بالماء والصابون وذلك:

o قبل وبعد اعداد الطعام

o قبل تناول الطعام وبعده

o بعد السعال او العطس

o بعد استخدام المرحاض

o قبل وبعد رعاية شخص مريض

o بعد ملامسة القمامة والحيوانات الحية أو الميتة

· عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً واغسل يديك

· تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال

· إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكراً وأطلع مقدم الرعاية على أسفارك السابقة

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· تجنب المخالطة اللصيقة للأشخاص الذين سافروا إلى مناطق تشهد تفشيا للفيروس، أو الذين تظهر عليهم أعراض الزكام أو أعراض تشبه الأنفلونزا.

للأشخاص الذين تظهر عليهم العوارض ويشتبهون باصابتهم بالمرض (وكانو قد سافروا الى مناطق تحتوي الفيروس خلال ١٤ يوم او كانوا على تواصل مع اشخاص يعانون من المرض خلال ١٤ يوم) التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن 76 592699

في حال عدم ظهور عوارض للمرض على أشخاص كانوا قد سافروا الى المناطق التي تحتوي الفيروس خلال ١٤ يوم او كانوا على تواصل مع اشخاص يعانون من المرض خلال ١٤ يوم يجب الحجر في المنزل وعدم التواصل مع الآخرين لمدة ١٤ يوم ، والتواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم الساخن عند ظهور أي عوارض.

التأهب :

· يشارك الصليب الأحمر اللبناني في اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا

· كمرحلة أولى تم إعداد 30 فريق في 8 مراكز للإسعاف والطوارئ القريبة من المطار والمرافئ والمعابر للإستجابة للحالات المشتبه بها لتبقى على جاهزيتها ٢٤/٢٤ كما تم تدريب 92 مسعفاً وتجهيزهم بمعدات الحماية اللازمة للاستجابة الفعالة.

· تم تدريب العاملين في غرف عمليات تنسيق الإتصال ليتمكنوا من التعرف على الحالات المشتبه بها من بين النداءات الواردة على خط الطوارئ 140 تحت إشراف المدير الطبي في الجمعية.

· يقوم فريق التوجيه الطبي في الصليب الأحمر اللبناني بدعم الفرق المستجيبة طوال عمليات نقل الحالات المشتبه بها لضمان الإستجابة المناسبة والفعالة.

· تم تشكيل خلية على أعلى مستوى في الجمعية لإدارة الازمة.

· يحافظ الصليب الأحمر اللبناني على التواصل والتنسيق الدائم مع المعنيين في وزارة الصحة العامة.

وتجدر الإشارة أنه وحتى صباح اليوم السبت 22 شباط الجاري، تم نقل 6 حالات مشتبه بها الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي حيث 3 حالات غادرت بعد الثتبت من عدم حملها للفيروس، وحالتان تم وضعهما في الحجر الصحي في المستشفى حيث تخضعان للفحوصات المخبرية، فيما تم تأكيد حالة واحدة أمس من قبل وزارة الصحة العامة.