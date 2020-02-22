كريدية: لن اسمح بأن تتوقف خدمة الإتصالات والانترنت عن المواطنين مهما كلّف الأمر

اكد مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لن يسمح بأن تتوقف خدمة الإتصالات والانترنت عن المواطنين مهما كلّف الأمر"، وشدد على "إن تسيير مرفق عام كالذي كُلّفنا بإدارته و تشغيله وصيانته هو واجب دستوري لن "أتريّث" كما طلب مني في أدائه"، موضحا بأن "أوجيرو ستزوّد مولداتها ب​المازوت​ ولن ينقطع صوت الناس".

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