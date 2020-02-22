اشارت وكالة "رويترز" الى أن "ريك مشار زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان، ادى اليمين أمام الرئيس سلفا كير نائبا أولا له بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في البلاد منذ سنوات".
ولفتت الوكالة الى "كير ومشار أجلا أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018"، مشيرة الى أن "الحرب اودت بحياة 400 ألف شخص وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994".
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المتمردين بجنوب السودان يؤدي اليمين نائبا أولا لرئيس البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.