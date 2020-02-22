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زعيم المتمردين بجنوب السودان يؤدي اليمين نائبا أولا لرئيس البلاد

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اشارت وكالة "رويترز" الى أن "ريك مشار زعيم المتمردين السابق في ​جنوب السودان​، ادى اليمين أمام الرئيس ​سلفا كير​ نائبا أولا له بعد اتفاقهما على تشكيل ​حكومة​ وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في البلاد منذ سنوات".

ولفتت الوكالة الى "كير ومشار أجلا أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018"، مشيرة الى أن "الحرب اودت بحياة 400 ألف شخص وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في ​أفريقيا​ منذ الإبادة الجماعية في ​رواندا​ عام 1994".

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