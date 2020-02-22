أعلن ​وزارة الصحة​ الإماراتية تعلن اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين ب​فيروس كورونا​ وهما زائر إيراني وزوجته. وأوضحت ان "الحالة الصحية للزائر الإيراني المصاب بكورونا غير مستقرة ويتلقي رعاية مكثفة​​​​​​​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإماراتية: زائر إيراني وزوجته ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.