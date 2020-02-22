إدارة محلية في الصين: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما

أعلنت إدارة محلية في ​الصين​ بحسب "​رويترز​" أن "فترة حضانة ​فيروس كورونا​ قد تصل إلى 27 يوما، بعدما أعلن في وقت سابق أن مدة الحضانة المفترضة للفيروس هي 14 يوما".

وشددت على أن "رجلا يبلغ من العمر 70 عاما في إقليم هوبي أصيب بفيروس كورونا، لكن لم تظهر عليه أعراض المرض إلا بعد 27 يوما، مما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة".

وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين.