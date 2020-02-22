أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي أوليغ موروزوف الطابع الدفاعي للعقيدة العسكرية الروسية لوكالة "سبوتنيك" تعقيبا على ما وصفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بـ"المناورة غير الكبيرة" الى إن "هذا إجراء استفزازي استهدف ما لا يمكن أن يحدث".
واشار الى أن فعاليات "المناورة غير الكبيرة" التي نفذها البنتاغون تضمنت قيام الولايات المتحدة بالرد على "قرار روسيا باستخدام سلاح نووي محدود الطاقة" ضد منشأة تابعة للناتو حلف شمال الأطلسي في أوروبا"، لافتا الى إن "رد فعل الولايات المتحدة تَمثَّل في "ضربة نووية على روسيا".
وشدد المسؤول البرلماني الروسي على "إنه لا يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام السلاح النووي إلا عندما تقتضي الضرورة توجيه الرد".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: "المناورة غير الكبيرة" للبنتاغون هي اجراء استفزازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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