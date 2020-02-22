أكد ​وزير النقل​ السوري ​علي حمود​ أنه بعد ما تم تجهيز الطريق الدولي، و​المطار​ سيتم وصل السكة الحديدية الى حلب خلال أشهر قليلة قادمة، والعمل بدأ بتأهيل السكة من حمص الى حماه الى حلب. وكانت السكة الحديدية تربط حلب بباقي المحافظات السورية وتختصر ساعات التنقل لكن ​الجماعات المسلحة​ قامت بتفكيكها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل السوري: سيتم وصل سكة الحديد الى حلب خلال أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.