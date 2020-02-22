يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
روما: أعلنت وكالات الأنباء الإيطالية وفاة ثانية جراء فيروس كورونا المستجدّ، في إيطاليا حيث سُجلت إصابة حوالى 30 شخصاً حتى الآن بينهم أكثر من 25 في لومبارديا (منطقة ميلانو).
الضحية الثانية التي كانت في المستشفى منذ حوالى عشرة أيام وتُوفيت جراء الالتهاب الرئوي الفيروسي، هي إيطالية تقطن في لومبارديا (شمال) حيث تمّ عزل حوالى عشر مدن بشكل كامل منذ الجمعة. وكان أُعلن خلال الليل عن أول حالة وفاة في إيطاليا وهو رجل يبلغ 78 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثانية في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.