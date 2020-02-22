وفاة ثانية في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد

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روما: أعلنت وكالات الأنباء الإيطالية وفاة ثانية جراء فيروس كورونا المستجدّ، في إيطاليا حيث سُجلت إصابة حوالى 30 شخصاً حتى الآن بينهم أكثر من 25 في لومبارديا (منطقة ميلانو).

الضحية الثانية التي كانت في المستشفى منذ حوالى عشرة أيام وتُوفيت جراء الالتهاب الرئوي الفيروسي، هي إيطالية تقطن في لومبارديا (شمال) حيث تمّ عزل حوالى عشر مدن بشكل كامل منذ الجمعة. وكان أُعلن خلال الليل عن أول حالة وفاة في إيطاليا وهو رجل يبلغ 78 عاماً.

