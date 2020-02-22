شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحقق غدا فى الشكاوى المقدمة ضد منتحلى صفة الصحفى والإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع لها غدا الأحد، للنظر فى الشكاوى المقدمة ضد منتحلى صفة صحفى أو إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى ضد عدد من منتحلى صفة صحفى أو إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى والكيانات الوهمية، مضيفا أن من التوصيات التى من الممكن أن تتخذها اللجنة خلال اجتماعها إبلاغ النائب العام بأى شخص منتحل صفة صحفى أو إعلامى .

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وكانت نقابتا الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية، قد شنتا الحرب على الكيانات الوهمية ومؤسسيها، والتى تهدف إلى الربح والحصول على أموال من الشباب فى مخالفة صريحة للدستور، والذى نصت المادة 77 منه على أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هى التى تمنح تراخيص العمل بالصحافة، وهى المسئولة عن حرية الرأى والتعبير فى مصر، والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم، ودشن عدد من الصحفيين، حملة تحت عنوان :" خليها تنظف "، لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى صفة صحفى وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين من أجل تحرير بلاغات للنائب العام ومباحث الانترنت ضدهم .

وأكد الصحفيين أن الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى الصفة يمثلان خطرًا داهمًا على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد وذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين وخداع المسئولين والمواطنين واستفزاز البعض بمدوناتهم ومواقعهم المخالفة للقانون والغير حاصلة على تصاريح .