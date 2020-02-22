وزيرة الصحة تتفقد مستشفى النصر في بورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتابعت الوزيرة الخدمات الطبية وسير العمل بقسم الجراحات المتخصصة للأطفال بالتعاون مع مركز دكتور مجدي يعقوب، وأقسام الأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، والمعامل، والعلاج الكيماوي، ووحدات التمريض.