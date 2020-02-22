لا صحة لاختطاف طفل.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة "حكر" التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة نشبت بمنطقة "حكر" التبين بدائرة قسم شرطة التبين.

كان المقدم محمد بكري، رئيس مباحث التبين، تبلغ بوقوع مشاجرة بمنطقة حكر التبين دائرة قسم شرطة التبين، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عدد 5 عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة أحدهما مصاب بجروح، يستقلون سيارة، طرف ثاني عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات سابقة فيما بينهما حول تجارة المواشي تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب ، حيث تمكنت مباحث قسم شرطة التبين من السيطرة عليهم وضبطهم.

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وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترفوا بتعدي كلٍ منهم على الآخر ولم يتهم المصاب الطرف الثاني بإحداث إصابته.

ويشار إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن الواقعة وبث خبر يتضمن إحباط محاولة اختطاف طفل على يد 6 أشخاص بالتبين.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.