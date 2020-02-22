محافظ المنوفية يعنف مدير مؤسسة للأيتام بسبب مستوى النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

طالب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، خلال جولة أجراها اليوم السبت، على مدير إدارة مؤسسة تربية البنات بمدينة شبين الكوم، بالاهتمام بالمستوى العام للنظافة، وحسن معاملة الأطفال.

وتفقد المحافظ أماكن إقامة الأطفال الأيتام، ومخزن الأغذية والمطعم والمطبخ بالمؤسسة، للتأكد من مستوى جودة الخدمات، وأبدى أبو ليمون استياءه من مستوى النظافة، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة أخرى قريبًا للتأكد من تلافى الملاحظات، حفاظًا على صحة الأطفال ومراعاة لحقوقهم.