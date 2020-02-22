قئ والآم بالصدر.. مستشفى قليوب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسائح أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى قليوب المركزي، اليوم السبت، تفاصيل وصول سائح يعاني من قيء وآلام بالصدر وارتفاع في درجة الحرارة، وذلك بعد الحصول على مسحة من الحلق، وأخذ عينات من المصاب.

وأكدت الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، أن السائح التشيكي الذي جرى نقله من قسم شرطة قليوب، ليس مصابًا بأي أمراض فيروسية ولا علاقة للحالة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا الجديد، وأن الحالة جرى تشخيصها بأنها التهاب رئوي حاد.

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وأوضحت ألفت، أنه جرى نقل المريض لمستشفى صدر 23 يوليو بالقاهرة وحجزه بالحجر الصحين لحين ورود نتيجة المسحات التي أخذت منه خلال 24 ساعة، مؤكدة أن الحالة لا تعدو كونها التهابًا رئويًا حادًا، وأنه جرى الاستعلام عن الحالة وتبين أنه موجود في مصر منذ عام ولم يغادرها، وانه جرى ضبطه منذ شهر في قليوب لسيره دون أوراق ثبوتية.

فيما قال الدكتور إسحاق جميل، مدير مستشفى قليوب المركزي، إنه جرى التعامل مع الحالة في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بترصد الأمراض التنفسية والفيروسية، مؤكدًا خلو الحالة من أي أمراض خطيرة، وأنه مصاب بالتهاب رئوي حاد، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وحجزه في مستشفى صدر 23 يوليو بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن بقسم شرطة قليوب، نقلت أمس، أجنبيًا يحمل الجنسية التشيكية إلى مستشفى قليوب، إثر إصابته بارتفاع في درجة الحرارة، وقيء مستمر، وآلام في الصدر، خلال تواجده في حجز القسم.