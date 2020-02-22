امتحانات ومناهج .. كيف يستفيد طلاب الثانوية بـ"التابلت" في الجامعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود تنسيق كبير بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

وأضاف شوقي، خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بداية التنسيق بين الوزارتين، من "بنك المعرفة" الذي كان يستهدف في بداية الأمر طلاب الجامعات وبعد ذلك تم وضع المناهج الخاصة بطلاب المدارس.

وأوضح وزيرالتربية والتعليم، أن دفعة 2020 /2021 هي أول دفعة سيتم تخرجها وفق النظام الجديد، لذلك فإن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تطبيق الامتحانات الإلكترونية في الجامعات الآن.

ولفت إلى أنه سيتم وضع المناهج على بنك المعرفة، لكي يتمكن خريجو الدفعة الأولى للثانوية العامة الجديدة من استخدام أجهزة التابلت في كليات الجامعات المختلفة، مع بحث عمل منصة للكليات والتخصصات على التابلت لكي يستفيد منها الطالب عند التحاقه بأي كلية.