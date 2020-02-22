الكويت تجلي مواطنيها من إيران بسبب انتشار "كورونا"

بدأت الكويت، اليوم السبت، إجلاء مواطنيها في إيران، في أعقاب ظهور حالات إصابة ووفيات في عدد من المدن الإيرانية بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وسيتم إجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين بإيران عبر رحلتين جويتين اليوم، بحضور طاقم طبي كويتي تم إيفاده خصيصا للكشف على المواطنين الكويتيين

قبل استقلالهم الطائرتين، على أن يتم هبوط الطائرتين في مبنى الشيخ سعد العبد الله، حتى لا يختلطوا ببقية المسافرين.



وفي السياق ذاته، عقد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، اجتماعا مع قياديي القطاعات المعنية في الوزارة، وممثلي الجهات

الرسمية والوزارات ذات الصلة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال المواطنين الكويتيين العائدين من إيران، وضمان توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وكانت مؤسسة الموانيء والخطوط الجوية الكويتية، أعلنتا في وقت سابق، وقف سفر الأفراد بحرا وجوا إلى إيران، بعد ظهور إصابات ووفيات في عدد من المدن الإيرانية جراء فيروس كورونا.. فيما دعت وزارة الصحة المواطنين الكويتيين إلى تجنب السفر إلى إيران في الوقت الحالي.