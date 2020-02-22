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الجيش العراقي يقصف مواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين

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 أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت، عن قصف قوات الجيش 3 مواقع حدودية لداعش بين ديالى وصلاح الدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكرت الوكالة الوكنية العراقية للأنباء أن قوة من الجيش العراقي قصفت بالهاونات مواقع لداعش في محيط قرى السادة وربيدات والبو فريج الحدودية في

ديالى وصلاح الدين .


وأضافت أن القصف يعد التاسع من نوعه خلال العام الحالي في لشل تحركات عناصر داعش ومنعهم من الاقتراب من حدود ديالى من جهة العظيم شمال بعقوبة.

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