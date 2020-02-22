أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أهمية الوصول إلى توافق وطني يشمل كل السودانيين، ويحقق السلام والاستقرار بالبلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان التقى، في جوبا اليوم السبت مع وفود الحكومة إلى مفاوضات السلام السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) والخبراء المساندين لمفاوضات السلام، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام في السودان في القريب العاجل.
وشكر رئيس مجلس السيادة أعضاء الوفد المفاوض
بناء الوطن".
وأضاف البرهان: "إننا، كمدنيين وعسكريين، نريد أن نتراضى حتى نصل إلى اتفاق سلام يؤسس لتوافق يُزيل كل مظالم الماضي ويعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وهدفنا وهمنا جميعا هو
وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قادة دولة جنوب السودان على تحقيق التوافق الوطني والوصول إلى السلام عبر الإرادة الوطنية الصادقة، والتنازلات التي قدمتها الأطراف الجنوبية، حكومة ومعارضة، من أجل السلام، موضحا أن السودان سيستفيد من تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.
وتوجه رئيس مجلس السيادة اليوم إلى جنوب السودان، في زيارة تستغرق يوما واحدا، للمشاركة في مراسم بدء تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي يراقبها السودان، إلى جانب أوغندا، بوصف السودان، الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد، بالإضافة إلى أنه واحد من الدول الضامنة لاتفاقية سلام جنوب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: نريد توافقا وطنيا يشمل كل السودانيين ويحقق السلام الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.