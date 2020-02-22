رئيس أفغانستان يرحب باتفاق "خفض أعمال العنف" بين أمريكا وطالبان

رحب الرئيس الأفغاني أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، بإعلان اتفاق (خفض أعمال العنف) بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة (طالبان) وبدء هدنة مدتها 7 أيام.



وذكرت قناة طلوع الأفغانية، اليوم السبت أن غني قال، في كلمة متلفزة إلى المواطنين الأفغان، "إن الخطوة التي اتخذتها طالبان لخفض العنف هي خطوة هامة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على سلام مستدام، نحن

نتعامل بحذر شديد بهدف تنفيذ خطة خفض أعمال العنف والتي بدأت مساء أمس /الجمعة/".



وأضاف غني أن القوات الأفغانية ستستمر في شن عمليتها العسكرية ضد تنظيم (داعش) والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى خلال الهدنة السارية حاليا.

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من جانبه، أعرب عبد الله عبد الله - في منشور كتبه على حسابه على موقع /تويتر/ -

عن ترحيبه بالاتفاق.. قائلا "إن المواطنين الأفغان يرون أن الهدنة هي خطوة للتقدم لبدء المفاوضات الأفغانية وإحلال وقف كامل لإطلاق النار".



كما أعرب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرازي، عن ترحيبه بالهدنة الجزئية، والتي ستمهد الطريق في حال نجاحها إلى عقد اتفاق سلام في الـ 29 من فبراير الجاري يقضي بسحب بعض القوات الأمريكية في أفغانستان وإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 18 عامًا في البلاد.



يذكر أن باكستان ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) كانتا قد أعربتا عن ترحيبهما بالهدنة الحالية.