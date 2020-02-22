الصدر يهدد بتظاهرة مليونية إذا لم تُقر التشكيلة الحكومية

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هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر السبت بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية الإثنين المقبل.
وقال في بيان نشر على حسابه على تويتر:” إذا لم تنعقد الجلسة هذا الأسبوع أو اذا لم يتم التصويت على تشكيلة حكومية عراقية نزيهة أو إذا كانت التشكيلة ليست على تطلعات المرجعية الشيعية العليا في البلاد والشعب فهذا يستدعي الخروج في مظاهرة مليونية بدون عناوين ثم تحويلها إلى اعتصامات في المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى انقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين” بحسب تعبيره.
كما أضاف قائلاً: نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة نزيهة.”
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