كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلام سعودي: حزب الإصلاح باليمن لا يمكن أن يكون مكونا صالحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي السعودي فهد الديباجي، أن حزب الإصلاح، يقدم المصالح الأيدولوجية على مصلحة اليمن والشعب اليمني، وأنه مجرد مطية لفرقة وشرذمة اليمن.

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وأشار الديباجي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الأحداث "‏أثبتت أن حزب الإصلاح لا يمكن أن يكون مكونا يمنيا صالحا.

وقال إن حزب الإصلاح تفرغ للهجوم المتواصل عبر أذرعه وأدواته على التحالف يؤكد أنه كان عمليًا جزءًا مؤثرًا في تعطيل التحرير وليس العكس.