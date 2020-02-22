كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: وفاة ثاني حالة بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي مريض آخر مصاب بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، مع انتشار المرض في شمال البلاد مع 30 حالة تم الإبلاغ عنها حتى الآن، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلًا عن مصادر الرعاية الصحية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، إن الضحية كانت أنثى من سكان منطقة لومباردي في ميلانو. وجاءت وفاتها المبلغ عنها بعد ساعات من وفاة رجل يبلغ من العمر 77 عامًا بالقرب من بادوا، في منطقة فينيتو القريبة، كما أوردت وكالة "رويترز".