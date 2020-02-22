كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: الصين تؤجل عمدا منح تصريح رحلة لإجلاء مواطنينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت مصادر رسمية، اليوم السبت، بأن الصين تأخرت في منح الموافقة على اقتراح الهند بإرسال طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية لنقل مواد الإغاثة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الدولة المجاورة وإعادة الهنود من مدينة ووهان.

وقال مصدر رفيع المستوى: "إن الصين تؤجل عمدًا منح تصريح رحلة الإجلاء مواطنينا"، كما ذكرت صحيفة "إنديا توداي".

وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الصيني واصل التأكيد على أنه لم يكن هناك تأخير في منح الإذن للرحلة، لكن لم يتم منح تصريح "بشكل غير مفهوم".

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كان من المقرر أن ترسل الهند طائرة نقل عسكرية من طراز C-17 إلى ووهان ، مركز اندلاع الفيروس التاجي ، في 20 فبراير ، لكن الطائرة لم تستطع الإقلاع بسبب عدم منح الإذن للرحلة.

كانت الطائرة تحمل شحنة كبيرة من الإمدادات الطبية إلى الصين وإعادة المزيد من الهنود من ووهان.

في رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينج، في وقت سابق من هذا الشهر، نقل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تضامن الهند إلى شعب وحكومة الصين في مواجهة تحدي تفشي فيروس كورونا وعرض تقديم المساعدة للبلاد.

ثم جمعت الهند إمدادات الإغاثة عملاً بالتزام "مودي" كرمز لتضامن الهند، خاصة في السنة السبعين من ذكرى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.