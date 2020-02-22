كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي مهددًا تركيا: "صبرنا نفد على مرتزقة أردوغان " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفد على الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين".

وأعلن حفتر، مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، استعداده لوقف إطلاق النار، إذا انسحب "المرتزقة السوريين والأتراك" من البلاد، وتوقفت تركيا عن مد حكومة الوفاق في طرابلس بالسلاح.

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وقال حفتر: "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول مؤتمر برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك، والأسلحة المختلفة التي تنقل يومياً لطرابلس عبر تركيا، أمام العالم أجمع دون رادع، وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

وأضاف حفتر: "إذا لم تنجح حوارات جنيف في تحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويخرج المرتزقة ويعودون من حيث جلبوا، فبكل تأكيد القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني، وأطماع الواهم أردوغان في بلادنا".

وتقيم القوات المسلحة الوضع في طرابلس وتتواصل مع كل الاطراف الدولية، وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يتحمل المجتمع الدولي ودول برلين مسؤولياتها ضد الاحتلال التركي لبلادنا".