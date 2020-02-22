كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة سامسونج تعلن تسجيل إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت شركة شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم السبت، إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصنع لها بمنطقة غومي بكوريا الجنوبية.

وأعلنت شركة سامسونج، إغلاق مصنع في منطقة غومي بعد تسجيل إصابة بكورونا، حسبما ذكرت قناة العربية.

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وسجلت منظمة الصحة العالمية، تسجيل إصابات بكورونا لأشخاص لم يذهبوا للصين أو يخالطوا مرضى، مشيرة إلى أن 80% من المصابين بكورونا يتوقع أن يتعافوا من المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن 13 دولة أفريقية تحتاج للمساعدة العاجلة لمواجهة كورونا، مطالبة كل الدول للاستثمار في الاستعدادات لمواجهة الفيروس.

