كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرواتيا.. وزير الصحة يقرر إنشاء وحدة الحجر الصحي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبنى وزير الصحة الكرواتي، فيلي بيروش، قرارًا بإنشاء وحدة الحجر الصحي كإجراء وقائي للسلامة لحماية المواطنين من أي تهديد محتمل لفيروس كورونا، بناءً على توصية المعهد الكرواتي للصحة العامة، حسبما ذكرت الوزارة.

جاء القرار، يوم الجمعة، حيث تم إنشاء وحدة الحجر الصحي في مستشفى الدكتور فران ميجهيفيتش للأمراض المعدية في العاصمة زغرب لأي شخص مشتبه به أو على اتصال بأشخاص مصابين أو محتمل أن يكون مصابًا أثناء قضاء الوقت في المناطق التي تعتبر مصدر تفشي المرض، كما أورد موقع "Total Croatia News".

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وأكدت الوزارة، أن الحجر الصحي سوف يستمر تمشيا مع التقييمات الصحية،وأن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وقال الوزير "بيروش": "لحسن الحظ، لا يوجد حتى الآن أي شخص مصاب بفيروس كورونا في كرواتيا. ومع ذلك، لا نريد أن نترك أي شيء للصدفة في حماية المواطنين الكرواتيين من هذا الخطر الصحي".