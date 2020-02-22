بدر هاري يعود للمنافسة على لقب “الغلوري” في شهر يونيو المقبل

يعود البطل المغربي في رياضة “الكيك بوكسينغ” بدر هاري، إلى الحلبة خلال شهر يونيو القادم، بعد غياب دام لأشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال نزاله الأخير أمام الهولندي ريكو فيرهوفن.
وأعلنت منظمة “غلوري” المختصة في تنظيم مباريات “الكيك بوكسينغ”، أن هاري سيعود للحلبة بتاريخ 20 يونيو القادم، فيما سيتعرف على منافسه يوم 29 فبراير الجاري.
وتجاوز هاري إصابته التي تعرض لها قبل شهرين في نزال فيرهوفن، حيث خضع لبرنامج تأهيلي للعودة إلى الحلبة، قبل أن ينافس على لقب “غلوري 75” التي ستجرى أطوارها بالقاعة المغطاة لملعب “يوهان كرويف” بالعاصمة الهولندية أمستردام.
وفي رصيد بدر هاري 106 نزال في “الغلوري”، فاز في 92 نزالا بالضربة القاضية، فيما انهزم 14 مرة منذ بدأ مسيرته سنة 2000، وإلى غاية بلوغه سن الـ34.
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