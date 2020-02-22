انخفاض عدد الاصابات بفيروس “كورونا” في الصين وحصيلة الوفيات تبلغ 2345

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الصين وصلت السبت إلى 109، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 2345 ضحية.

وتم تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الحالات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 76 ألف حالة.

ويأتي الانخفاض، في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هاوبي بمراجعة الأرقام لإزالة “الشك” حول البيانات.

وتمت مراجعة عدد الإصابات الجديدة في 19 فبراير على مستوى البلاد لتصل إلى 820 حالة، مقارنة بـ394 حالة جرى الإبلاغ عنها سابقا، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت.

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كما تم تعديل رقم إجمالي الإصابات المؤكدة في 20 فبراير لترفعها بأكثر من 400 حالة، وليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 57892.

وقرار تعديل السلطات المحلية للبيانات المتعلقة بمقاطعة هاوبى، مركز انتشار الوباء، هو الأحدث في سلسلة من التغييرات لطريقة إحصاء الإصابات، ما عقد جهود تتبع انتشار المرض.

والأسبوع الماضي أضاف مسؤولو الصحة في هاوبي إلى قائمة المصابين، أشخاصا تم تشخيص اصابتهم بالفيروس عن طريق تصوير الأشعة للرئة دون فحوص مخبرية.

لكن الخميس تراجع مسؤولو هاوبي عن هذا القرار وألغوا 279 حالة، ليعودوا ويضيفوها مجددا الجمعة الى قائمة الإصابات.