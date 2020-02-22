العصبة الاحترافية توافق على مطلب الرجاء قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي

وافقت العصبة الاحترافية لكرة القدم، على مطلب فريق الرجاء البيضاوي بتأجيل مباراته في البطولة أمام فريق نهضة الزمامرة، والتي كان مقررا لها أن تجرى يوم الاثنين القادم بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وعلم “اليوم 24” من مصادر مطلعة، أن إدارة الرجاء راسلت العصبة الاحترافية من أجل تأجيل مباراة نهضة الزمامرة، خاصة وأن الفريق لعب أمام رجاء بني ملال بمدينة واد زم يوم أمس، ويستعد لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي الأسبوع القادم، في منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وحسب المصدر ذاته، فإن العصبة وافقت على مطلب الفريق البيضاوي، بحكم أن مباراة الزمامرة ستعرقل الاستعدادات لمواجهة “غول إفريقيا”، في ذهاب ربع نهائي البطولة الإفريقية، لتؤجل مباراة البطولة إلى موعد سيتحدد لاحقا.
وستجرى مباراة الذهاب بين الرجاء ومازيمبي، يوم الجمعة القادم على أرضية مركب محمد الخامس، فيما ستطير بعثة الفريق المغربي إلى “لوبومباشي” يوم الاثنين الموالي، من أجل المنافسة على بطاقة العبور إلى نصف نهائي “التشامبيانس ليغ” الإفريقية.
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