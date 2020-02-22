بلاغ: انتهاء الحجر الصحي للعائدين من الصين دون تسجيل أي إصابة أو أعراض

قال وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، في بلاغها رقم 7 المتعلق بمستجدات الإجراءات المتغلق بفيروس “كورونا”، إن فترة الوضع تحت المراقبة الطبية للمواطنين المغاربة العائدين من ووهان الصينية، انتهت دون تسجيل أي إصابة.

وأخبرت الوزارة الرأي العام الوطني، بأن فترة وضع المواطنين المغاربة العائدين من ووهان الصينية، بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، تحت المراقبة الطبية بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، قد انتهت مدتها التي تم تحديدها في 20 يوما.

وأوضح البلاغ أن “لم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو أعراض مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في صفوف هؤلاء المواطنين”.

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وتمت عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة ووهان الصينية تنفيذا للتعليمات الملكية، يضيف البلاغ، حيث استفاد المواطنون الـ167 من مراقبة طبية منتظمة شملت فحوصات لمرتين في اليوم، طيلة مدة الإقامة، فضلا عن التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، واللتي كانت نتائجها سلبية.

وتقدمت وزارة الصحة بالشكر للمواطنين العائدين وعائلاتهم، على انخراطهم الجدي والمسؤول، والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال هذه العملية.

كما نوهت بجميع المتدخلين من أطر وأطقم صحية وإدارية، مدنية وعسكرية، الذين سهروا على إنجاحها وضمان سير العملية في أحسن الظروف.