ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في اليابان

السبت 22 فبراير 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في اليابان إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس".



وكانت السفينة تقل 3700 راكب من بينهم 78 بريطانياً عندما فُرض عليها حجراً صحياً في يوكوهاما 5 فبراير/شباط، بعد أن ثبت إصابة رجل نزل في هونج كونج، وأصيب أكثر من 620 راكباً على ظهر السفينة بالفيروس، وهو أكبر عدد يصاب بالفيروس خارج البر الرئيسي للصين.

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وقال مسؤولون إنه جرى تأكيد 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في جزيرة "هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالاً في البلاد إلى 755 حالة، توفى منها 3 أشخاص.

وحذَّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن فرصة احتواء تفشي الفيروس في العالم تتقلص، وإنه يتعين على الدول التحرك سريعاً للسيطرة على الانتشار.