سلطات أردوغان تقمع انتفاضة الطلاب ضد "سياسات الانتحار"

نفذت الشرطة التركية، السبت، حملات قمع واعتقالات بحق متظاهرين من الطلاب خرجوا احتجاجا على حوادث الانتحار المتتالية بالأونة الاخيرة في البلاد، فيما وصف في وسائل إعلام محلية بانتفاضة ضد "سياسات الانتحار".

وكان عدد من الطلاب احتشدوا في مظاهرة احتجاجية صاخبة، الجمعة، بمدينة "قاضي كوي" احتجاجا على حوادث الانتحار المتتالية في البلاد، بحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

Advertisements

وواصلت قوات الأمن التركية نهجها القمعي بالاعتداء بالضرب على الطلاب المتظاهرين، ونفذت اعتقلات بحق 9 منهم، دون الإعلان عن التهم والمخالفات التي ارتكبوها.

وسعى الطلاب للعرض احتجاجهم ضد السياسات القمعية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية انتحار طالب كلية الاتصالات بجامعة اسطنبول هاكان تاشديمير، منذ عدة أيام بسبب البطالة.

وحمل الطلاب لافتات تشير إلى موقفهم وغضبهم المتفاقم تجاه سياسات أنقرة التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد "ليس انتحار بل جريمة"، و"الأزمة منكم والمقاومة لنا".

يذكر أن أعداد الأشخاص الذين قامو بالانتحار في تركيا خلال آخر 17 عام 50 ألفا و378 شخصا بسبب البطالة وسوء أحوال المعيشة والسياسات الأمنية القمعية.