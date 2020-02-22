الرئيس الجزائري يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية

دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مرجعاً ذلك إلى كونها من مؤسسيها، كما عدها "دولة وفية لمبادئها".

وفي مقابلة صحفية مع قناة "روسيا اليوم"، دعا تبون لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، وقال إنها "تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية لأنه وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة لها، وهي من أعرق الدول العربية".

وأشار الرئيس الجزائري إلى أسباب تراجع الدبلوماسية السورية على المستوى الدولي، مرجعاً ذلك إلى "رفضها التطبيع مع إسرائيل، كما أنها عاشت منذ عدة سنوات واقتصادها وسياستها ومؤسساتها تبنى على التصدي".

وفي موقف لافت وغير معتاد عند المسؤولين الجزائريين، انتقد عبد المجيد تبون "طريقة تعامل الحكومة السورية مع مطالب التغيير في بدايات الثورة السورية سنة 2011".

وأوضح بأن "السياسة السورية بنيت على تقليص المساحات الديمقراطية وحرية الأفراد، وكان على الحكومة السورية فتح المجال في الداخل للشعب".

ونوه إلى أن سبب ضعف النظام السوري يعود بالأساس إلى "ضعف الجبهة الداخلية"، وقال إن "من لم يكن قوياً من الداخل من المستحيل أن يكون قوياً في الخارج، وتقرير مصير الشعوب لا يكون إلا من الشعوب نفسها".

ولم يستبعد مراقبون أن تطرح في القمة العربية الـ35 التي تستضيفها الجزائر في موعد لم يتم تحديد من الربع الأول لهذا العام، مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد 8 سنوات من تعليق عضوية دمشق.

وساطة حيادية في ليبيا

وعن الوساطة الجزائرية في ليبيا، أشار عبد المجيد تبون بأن بلاده "لن تنحاز لأحد أطراف النزاع الليبي، بأنها تقف على مسافة واحدة بينهم"، وشدد على ضرورة التمسك بالحل السياسي لأزمة الجار الشرقي.

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وأكد بأن عودة الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الليبية "ليس فيه أية خلفيات توسعية أو اقتصادية أو تجارية" ووصفه بـ"التدخل النزيه".

وأشار إلى أن ما يهم الجزائر "هو عرفان بجميل الشعب الذي ساعد الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، إضافة لحماية حدودهم من انزلاقات خطرة".

وعرج تبون على تجارب الدبلوماسية في الوساطة منذ استقلالها، والتي عدها بـ"الرصيد الكبير الذي تحسد عليه في الوساطة الدبلوماسية بين المتنازعين"، مشيراً في السياق إلى غياب الدبلوماسية الجزائرية في المرحلة السابقة، معتبراً عودتها إلى الساحة الدولية "مطلباً شعبياً".

وتستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية المقبلة في دورتها الـ32 بعد تقدمها بطلب إلى الجامعة العربية وذلك بعد مرور 15 عاماً عن آخر قمة عقدت بها في 2005.

والقمة العربية المقبلة ستكون الأولى التي تحتضنها الجزائر منذ انتخاب عبد المجيد تبون نهاية العام الماضي، والرابعة في تاريخ البلاد.

زيارة مؤجلة إلى السعودية

كما كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تأجيله زيارة كانت مقررة إلى المملكة العربية السعودية بسبب "ازدحام برنامجه"، وقال في المقابلة مع القناة الروسية الناطقة بالعربية: "كنت على وشك زيارة السعودية لكنها تأجلت بسبب ازدحام برنامجي".

ولم يكشف تبون عن تاريخ الزيارة إلى المملكة التي تم تأجيلها، فيما رجح مراقبون أن تكون الرياض أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الجزائري منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واقتصر نشاطه الدبلوماسي الخارجي على المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي انعقد نهاية الشهر الماضي في برلين، بالإضافة إلى قمة الاتحاد الأفريفي في أديس أبابا.

صفقة القرن.. "غير أخلاقية"

وفيما يتعلق بآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية ما يعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، جدد الرئيس الجزائري موقف بلاده الرافض لها، وأكد بأنها "غير مبنية على أسس منطقية ولا أخلاقية، وبأن الدولة الفلسطينية ستقوم حتماً على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ونفى وجود خلافات مع واشنطن نتيجة موقف الجزائر من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أن موقف بلاده "لن يتغير من القضية الفلسطينية"، وعلى "ضرورة توحيد الصفوف بين الفلسطييين والابتعاد عن التشرذم".