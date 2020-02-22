"كورونا" يصل إلى لبنان قادما من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لبنان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، والحالة المصابة سيدة لبنانية وصلت لبيروت قادمة من مدينة قم الإيرانية.
السيدة اللبنانية تبلغ من العمر 45 عاما وضعها الطبي مستقر إلى الآن.
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وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.
وأشار حسن، في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة بالعاصمة بيروت، إلى أن المصابة بكورونا عائدة من إيران.
وقال الوزير إنه "بعد اجتماع اللجنة المختصة بمكافحة العدوى وتبيان نتائج فحص المريضة التي عزلت وهي عائدة من مدينة قم في إيران، تبين أنها مصابة بكورونا".
وأوضح حسن أن المصابة تبلغ من العمر 45 عاما، وهي حاليا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتا إلى استقرار حالتها وعدم معاناتها أي تبعات خطيرة.
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