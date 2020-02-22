إيران تعلق "الرحلات الدينية" إلى العراق بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران، السبت، تعليق الرحلات الدينية إلى العراق، بسبب مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.



يأتي ذلك عقب إعلان كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي، السبت، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين.

وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28، كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى 5.

وذكر التلفزيون الإيراني، السبت، أن مرتضى رحمان زادة، رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا"، الجمعة.

قررت السلطات العراقية، السبت، منع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة 3 أيام، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد.