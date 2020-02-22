محكمة مصرية تبرئ نجلي مبارك في قضية "التلاعب في البورصة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

ويضع الحكم النهائي الصادر اليوم نهاية لمسار القضية الممتد منذ نحو 8 سنوات.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في مايو/أيار عام 2012 إحالة نجلي مبارك، جمال وعلاء، و7 أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "التلاعب في البورصة".

وأسند النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود حينها للمتهمين تهم الحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وقالت النيابة حينها إن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة تربح بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.