إيران.. الإعلان عن وفاة شخص من بين عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت إيران اليوم السبت، 22/شباط/2020، عن وفاة شخص من بين عشر إصابات جديدة بفيروس #كورونا المستجدّ.

وكانت وسائل إعلام تركية، أكدت الجمعة 21 فبراير (شباط)، أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قال إن نظيره الإيراني أبلغه، خلال اتصال هاتفي، بأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في بلاده، حتى الآن، وصلت إلى 758 حالة.

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يأتي هذا التصريح بعدما أعلن مدير إدارة العلاقات العامة التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، اليوم الجمعة، عن تأكيد إصابة 13 شخصًا آخر بفيروس كورونا.

وفي تصريح أدلى به لقناة "تي آر تي" التركية، قال فخر الدين قوجة: "خلال المباحثات التي أجريتها مع نظيري الإيراني، سعيد نمكي، أعلن الأخير أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في بلاده، حتى الآن، وصلت إلى 758 حالة، وأن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 18 مصابًا، بالإضافة إلى وفاة 5 أشخاص".

وأعلن وزير الصحة التركي عن وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني لمواجهة هذا الفيروس.