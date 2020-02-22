شركة سامسونغ تؤكد تسجيل إصابة بكورونا في مصنع لها بكوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونغ تسجيل إصابة بكورونا في مصنع لها بمنطقة غومي بكوريا الجنوبية.



وكانت أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، 22/شباط/2020 تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد_19) يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.

وكان عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي قد وصل إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.