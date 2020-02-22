تعرف على تفاصيل احتجاز إيطاليا لسفينة ترفع علم لبنان تنقل سلاحا من تركيا لمليشيات طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الادعاء العام في مدينة جنوة الإيطالية، أمس الجمعة، إن السلطات ألقت القبض على قبطان سفينة ترفع علم لبنان، تم احتجازها في ميناء جنوة للاشتباه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا تشمل دبابات ومدفعية.



واحتجزت الشرطة في ميناء جنوة السفينة بانا في الثالث من فبراير/شباط.

وذكر مصدر قضائي أن السفينة خضعت للتفتيش بعد ذلك، بعدما أبلغ ضابط بالسفينة السلطات الإيطالية بأنه تم تحميلها بأسلحة في ميناء مرسين التركي ونقلها إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع المصدر أن الشحنة شملت دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.

Advertisements

وكان من المقرر أصلا أن تبحر السفينة من تركيا إلى جنوة. لكن الضابط الذي أبلغ عن الشحنة وطلب اللجوء السياسي ذكر أن ضباطا بالجيش التركي يرافقون الشحنة طلبوا من الطاقم أن يعلنوا أن التوقف في طرابلس كان نتيجة مشكلة ميكانيكية.

وقال رئيس الادعاء في جنوة فرانكو كوتسي إن السفينة بانا واصلت الإبحار بعد ذلك إلى المدينة بدون شحنة من أجل تحميل سيارات في الميناء الإيطالي.

وقال كوتسي إن قبطان السفينة يوسف طرطوسي، وهو لبناني الجنسية، اعتقل يوم الأربعاء للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة الطاقم وإخفاء أدلة، وامتنع محامي طرطوسي عن التعليق.

وقال كوتسي إن السلطات الإيطالية تعكف على تحليل جهاز الإبحار بالسفينة بانا وهواتف أفراد الطاقم المحمولة، بهدف التحقق من المسار الذي أبحرت فيه السفينة، والتي تم إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها بعد أن غادرت الميناء التركي.

وذكر أنه على الرغم من أن التهريب المزعوم لم يحدث في المياه الإيطالية، فقد كان من الضروري إجراء التحقيق، لأنه لو حصل التهريب فسيعد انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.