شكرا لقرائتكم العراق.. الصدر يلوح بالشارع إذا لم يقر تشكيل الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر السبت بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية الإثنين المقبل.
وقال في بيان نشر على حسابه على تويتر:" إذا لم تنعقد الجلسة هذا الأسبوع أو اذا لم يتم التصويت على تشكيلة حكومية عراقية نزيهة أو إذا كانت التشكيلة ليست على تطلعات المرجعية الشيعية العليا في البلاد والشعب فهذا يستدعي الخروج في مظاهرة مليونية بدون عناوين ثم تحويلها إلى اعتصامات في المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى انقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين" بحسب تعبيره.
كما أضاف قائلاً: نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة نزيهة."
الكعبي بدل الحلبوسي
تزامن هذا التهديد بعد تأكيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان مساء الجمعة أن "رئاسة مجلس النواب لم تقرر حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية".
في حين أكد النائب علي اللامي عن كتلة سائرون (التي يتزعمها التيار الصدري في البرلمان) في تصريحات السبت أنه في حال رفض الحلبوسي عقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت على التشكلية الحكومية فإن نائبه الأول، حسن الكعبي سيترأسها.
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