مقتدى الصدر: أولى مهام الحكومة يجب أن تكون التحضير لانتخابات مبكرة

لفت ​مقتدى الصدر​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "أولى مهام الحكومة يجب أن تكون التحضير لانتخابات مبكرة"، داعيا "للدعوة لعقد جلسة للبرلمان العراقي للتصويت على الحكومة​​​​​​​".

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