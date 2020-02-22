أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أنها أغلقت مجمع مصانع تابعا لها في مدينة غومي جنوبي البلاد، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد " كوفيد _ 9 " .
وذكرت "سامسونغ"، أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، أنها تعتزم إغلاق المجمع بأكمله حتى صباح يوم 24 فبراير، بينما سيغلق المبنى الذي كان الموظف المصاب يعمل به حتى صباح يوم 25 من الشهر ذاته.
وقبل ساعات، أبلغت كوريا الجنوبية عن قفزة قدرها 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام إلى 346، معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها، حيث تم إغلاق مدارس وطلب من السكان تجنب التجمعات الجماهيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونغ تعلن تسجيل إصابة بكورونا في مصنع لها بمنطقة غومي بكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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