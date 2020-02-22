شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة من "حقوق إنسان النواب" للحكومة بسبب ضرب مواطن بالحذاء فى مكتب تأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعين على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تتعلق بالقطاع، في مقدمتها نظر المذكرة الخاصة بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد، بشأن واقعة وفاة مواطن بعد تعرضه لهبوط حاد إثر ضربه بالحذاء من موظفة في مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان، وذلك يوم الاثنين الماضى.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا من "عصام محمد" يفيد باتهام (وداد.ا) موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان، بالتسبب في وفاة والده، 65 عاما، بعد وقوع مشادات بينهما واعتداء الأخيرة عليه بضربه بالحذاء.

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‎كما تستعرض اللجنة البرلمانية حسب جدول أعمالها عن يوم الثلاثاء، المذكرة الخاصة بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، حول استغاثة المواطنين من أبناء دائرة السلام والنهضة لما يتعرضون له من حوادث وكوارث وصلت إلى حدوث وفيات وإصابات بالغة الخطورة في مناطق بها حجم هائل من الكثافة السكانية والمدارس حول محور ترعة الطوارئ الجديد في منطقة الشارع الجديد بمدينة السلام، ومنطقة BBC.

وكانت اللجنة قد وجهت الحكومة في وقت سابق بالعديد من التوصيات التي من شأنه الحد من هذه الممارسات المشينة من بعض موظفي الجهات الخدمية، وأهمية المعاملة اللائقة مع المواطنين، ومحاسبه المقصر بأقصى العقوبات لردع من تسول له نفسه تكرار هذه الوقائع.