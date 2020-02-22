اوضحت ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ الجامعي في ​النبطية​ في بيان حول الخبر المتداول عن حالتين مصابتين بفايروس ​كورونا​، ان "الشخصين كانا على متن ​طائرة​ قادمة من الخارج وقد حضرا بشكل عادي لإجراء فحوصات للإطمئنان ولا يعانيان من أي عوارض مرضية، وبالتواصل مع ​وزارة الصحة العامة​ تمت التوصية باتخاذ إجراءات احتياطية باعتماد العزل المنزلي وخروجهما من المستشفى".

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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من مستشفى نبيه بري بالنبطية حول حالتين مشتبه بهما ولا يعانيان من أي عوارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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