منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية بارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية بارة نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس ممطر ومتقلب ويستمر تأثيره خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم إجمالاً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة احياناً خاصة فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق .

كما توقعت ان يكون طقس الأحد غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال ​النهار​ كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق. أما الاثنين فيكون غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق.