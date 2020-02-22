وزير الصحة: تواصلنا مع ايران التي ستتخذ كل الاجراءات قبل وصول طائرة جديدة الاثنين

اعلن وزير الصحة ​حمد حسن​ انه تم التواصل مع السلطات الايرانية التي ستتخذ كل الاجراءات قبل وصول ​طائرة​ اخرى جديدة الاثنين، واكد ان التدابير ستتخذ مع كل الطائرات القادمة من دول فيها كورونا.

ولفت حسن اجتماع لجنة الطوارئ الصحية في ​السراي الحكومي​، الى انه سيتم تفعيل الإجراءات المتبعة بخصوص ​الكورونا​ أكثر فأكثر علما أن ​منظمة الصحة العالمية​ أشادت بها.