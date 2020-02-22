اعلن وزير الصحة حمد حسن انه تم التواصل مع السلطات الايرانية التي ستتخذ كل الاجراءات قبل وصول طائرة اخرى جديدة الاثنين، واكد ان التدابير ستتخذ مع كل الطائرات القادمة من دول فيها كورونا.
ولفت حسن اجتماع لجنة الطوارئ الصحية في السراي الحكومي، الى انه سيتم تفعيل الإجراءات المتبعة بخصوص الكورونا أكثر فأكثر علما أن منظمة الصحة العالمية أشادت بها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: تواصلنا مع ايران التي ستتخذ كل الاجراءات قبل وصول طائرة جديدة الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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