إقليم كردستان يحجر 200 عراقيا عادوا من إيران خوفا من إصابتهم بالكورونا

أشار مدير ​مستشفى​ آشتي في قضاء سوران بمحافظة ​أربيل​ كاروان جمال في بيان صحفي الى إن "200 مواطنا عادوا من ​إيران​ اليوم عبر المنافذ الحدودية مع اقليم ​كردستان​"، مضيفا: "تم وضعهم في الحجر الصحي في فندقين بقضاء سوران، ويتم تقديم العناية الصحية وإجراء الفحوص لهم، لمدة أسبوعين" للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد".

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