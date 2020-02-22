هارون: هناك صعوبة للوقاية من كورونا بسبب نقص المستلزمات الطبية كالكمامات

اشار نقيب اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​ الى ان المستشفيات بدأت منذ مدة بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​ على التدريب للوقاية من فايروس ​كورونا​، الا انه لدينا ازمة ان ​المستلزمات الطبية​ التي نحن بحاجة لها للوقاية فيها نقص، كالكمامات والكفوف وغيرها من المستلزمات، ونحن نواجه صعوبة لتامين الكميات الكافية.

واوضح هارون في حديث تلفزيوني، بأن هناك صعوبة للوقاية من كورونا بسبب نقص المستلزمات الطبية، كما ان التجار رفعت الاسعار بشكل كبير، ورغم ذلك نحن طلبنا المستلزمات الا انه لم يتم تامينها. واكد ان لبنان غير جاهز لمواجهة المرض اذا تطورت الامور.