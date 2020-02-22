اكد وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح له قبيل اجتماع لجنة الطوارئ الصحية في ​السراي الحكومي​، أن "حالة السيدة المصابة ب​الكورونا​ في تحسّن، أما الحالتان المشتبه بإصابتهما في منطقة ​النبطية​ فهو يتابعهما بشكل دائم". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن: حالة السيدة المصابة بالكورونا في تحسّن ونتابع حالتين بالنبطية بشكل دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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