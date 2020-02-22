الجميل: حملة الإستدعاءات لإسكات الأصوات الحرة والثائرة مستمرة بوقاحة لا مثيل لها

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الى ان "حملة الإستدعاءات لإسكات الأصوات الحرة والثائرة مستمرة بوقاحة لا مثيل لها وبوتيرة تصاعدية"، لافتا في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​لبنان​ وطن الحريات ولن يصبح دولة بوليسية تحكمها طغمة مستبدة ترهّب كل من يخالفها الرأي". وشدد على ان "الحرية خط احمر".

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