وزير اردني: حركة الرياح ما زالت تدفع أسراب الجراد بعيدا عن الأردن

اكد وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة إن حركة الريح ما زالت تدفع أسراب الجراد بعيدا عن الأردن. واوضح أن "الظروف الجوية السائدة ليست إيجابية لآفة الجراد والتي تنشط فوق درجة حرارة 16 مئوية".
وأعلن الوزير استعداد طواقم وزارة الزراعة، وكذلك المؤسسات الحكومية للتعامل مع إمكانية وصول الجراد إلى الأردن، مشيرا إلى خطة وطنية للتعامل معها تتضمن الاستقراء الوقائي قبل وصول الجراد.
وبين الشحاحده لـ "بترا" أنه "تفقد اليوم استعدادات الجهات المعنية بمكافحة الجراد، مبينا أن 120 مختصا في المكافحة مستعدون لمواجهة أي موجة من الجراد تدخل المملكة".
الشحاحدة قال إن الأردن "يعمل ضمن تشاركية لمتابعة حركة أسراب الجراد التي تنتشر في مناطق قريبة من الأردن في المملكة العربية السعودية (الرياض، نجران، القصيم)، واحتمالية انتشاره إلى ما بعد منطقة حائل التي تشهد حاليا مكافحة من قبل الأشقاء السعوديين".
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